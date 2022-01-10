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В США раскрыли детали предварительных переговоров с Россией в Женеве

Госдеп: замгоссекретаря в Женеве подтвердила приверженность свободе стран выбирать союзы

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс раскрыл детали первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, которая прошла в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс рассказал, что замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе беседы с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым подтвердила приверженность Вашингтона принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать собственные союзы. Он также отметил, что стороны обсудили ряд двусторонних тем. Однако, по его словам, Вашингтон не будет говорить о европейской безопасности без своих союзников и партнеров в Европе.

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Помимо этого, представитель Госдепа заявил, что Вашингтон готов приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Россией путем дипломатии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности. «Президенту будет доложено своевременно», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, сообщили ли главе государствах о результатах беседы в узком составе.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ-США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Марина Совина
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