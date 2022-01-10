Россия составила список нежелательных для создания компаний стран

Власти России составили список стран и юрисдикций, нежелательных для создания холдинговых компаний, аккумулирующих доходы расположенных в России предприятий, пишут «Ведомости». В него вошли 13 стран, не фигурировавших в предыдущих подобных перечнях.

В новый список вошли три страны Евросоюза (Кипр, Мальта и Ирландия), отдельный регион еще одной страны ЕС (португальский остров Мадейра), а также Швейцария, Гонконг, Сингапур, Черногория, Шри-Ланка, Ливан, Кюрасао (государство в Карибском море) и Тонга (королевство в Полинезии). Отдельно в перечне указаны два штата США (Вайоминг и Делавэр) и Американские Виргинские острова, имеющие статус неинкорпорированной организованной территории США.

Остальные участники списка и ранее признавались Москвой офшорными юрисдикциями, например, Британские Виргинские и Багамские острова. При этом в перечень не вошли некоторые страны, с которыми Россия в 2020-2021 годах пересмотрела условия налоговых соглашений, в частности Люксембург и Нидерланды.

Ожидается, что новый список будет использоваться при принятии решений о предоставлении государственной поддержки. Компании, на 25 процентов и более принадлежащие резидентам участников списка, не смогут рассчитывать на помощь. Новое правило вступит в силу с 2023 года. В настоящее время помощь не положена компаниям, на 50 процентов и более принадлежащим владельцам из офшоров.

В 2020-21 годах Россия пересмотрела условия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с несколькими странами, наиболее часто используемыми для транзитного вывода капитала через дивиденды и проценты. Теперь такие выплаты облагаются налогом у источника (в большинстве случаев — в России) по ставке 15 процентов. Среди таких стран Кипр, Мальта, Люксембург. Соответствующее соглашение с Нидерландами было денонсировано.

