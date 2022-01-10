Великобритании предсказали огромные потери из-за омикрона

Омикрон-штамм может стоить экономике Великобритании 35 миллиардов фунтов стерлингов (около 50 миллиардов долларов) по итогам всего двух месяцев 2022 года. Это соответствует около 8,8 процента ВВП, сообщает The Sunday Times со ссылкой на данные Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

Эта цифра эквивалентна примерно пятой части суммарных потерь страны от Brexit. Из-за нового штамма коронавируса на карантин может уйти до 25 процентов населения страны.

Даже если новым штаммом заразится только восемь процентов британцев, количество болеющих и изолированных в три раза превысит средний для сезона показатель и обернется огромными потерями в 10,2 миллиарда фунтов стерлингов (13,9 миллиарда долларов), подсчитали в CEBR.

Ранее энергетические компании Великобритании сообщили о масштабном экономическом кризисе из-за резкого повышения цен на газ. Эксперты заявили, что энергетике Британии угрожает кризис из-за дефицита топлива. Они обвинили в этом Россию, поскольку та «не наращивает поставки в Европу».