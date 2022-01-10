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В Казахстане заявили об участии людей с опытом в горячих точках в беспорядках

МИД Казахстана: в беспорядках участвовали люди с боевым опытом на стороне исламистов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

МИД Казахстана заявил, что в беспорядках в стране принимали участие люди с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном правительственным информационным Telegram-каналом.

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В министерстве отметили, что, как показали события в городе Алма-Ата и ряде других регионов, Казахстан подвергся вооруженной агрессии террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. Отмечается, что, по предварительным данным, среди участников беспорядков были лица, которые участвовали в конфликтах на стороне исламистских группировок.

Помимо этого, в МИД пообещали, что правоохранители проведут масштабное расследование причин беспорядков в стране. Его итоги будут представлены мировому сообществу, добавили в министерстве.

Ранее заместитель министра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что около 400 бойцов Национальной гвардии пострадали в ходе беспорядков в стране. Всего во время беспорядков в Алма-Ате, Шымкенте и областных центрах пострадали 394 нацгвардейца. Кроме того, было повреждено более 90 единиц военной техники Нацгвардии.

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Марина Совина
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