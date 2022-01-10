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В России против отработавшего удушающий прием на памятнике срочника завели дело

СКР: против солдата-срочника, давшего пощечину памятнику на Кубани, завели уголовное дело

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

На Кубани завели уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России против солдата-срочника элитной военной части Молькино, который дал пощечину одной из фигур памятника. Затем на другой фигуре солдат отработал удушающий прием, после чего ударил скульптуру ногой. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

«Предварительно установлено, что один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приемы, при этом второй военнослужащий осуществлял видеосъемку происходящего», — говорится в сообщении ведомства.

Сослуживцы подозреваемого сняли происходящее на видео и выложили в сеть. По данным Telegram-канала Kub Mash, осквернявший памятник солдат — служащий ракетной бригады Агарагимов, родом из Чечни.

Главный пресс-секретарь Южного военного округа Вадим Астафьев пообещал, что вандала и всех присутствующих на видео привлекут к дисциплинарной и административной ответственности. Астафьев отметил, что к профилактическим беседам с солдатами могут привлечь старейшин Дагестана и Чечни.

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Марина Совина
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