Строительство конкурента «Зарядья» в Санкт-Петербурге отменили

Президент России Владимир Путин отменил план строительства парка «Тучков буян» на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга. Проект парка предлагал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает Telegram-канал русской службы «Би-би-си».

Согласно документам, которые попали в редакцию «Би-би-си», Путин распорядился достроить на месте парка, который стал бы конкурентом московскому «Зарядью», судебный квартал — здесь должен будет расположиться Верховный суд. Строительство судебного квартала вела с 2017 года «СК Сегмента», связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным. Власти Петербурга ранее утверждали, что судебный квартал планируется возвести в районе Смольной набережной на участке, где ранее предлагалось построить новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда.

Как уточнили РБК в пресс-службе администрации губернатора города, проект «Тучков буяна» «находится в разработке». «Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах обустройство парка фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста», — заявила руководитель пресс-службы Инна Карпушина.

Арт-парк с Дворцом танца Бориса Эйфмана должен был расположиться на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного там судебного квартала. Идея проекта принадлежит Беглову. Инициативу одобрили президент России Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Путин не исключил, что парк получится «чуть получше» московского «Зарядья».

Победу в конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» одержал международный консорциум, в состав которого вошли российская «Студия 44» и нидерландское архитектурное бюро WEST 8. Второе и третье места заняли команды JV Vogt (Швейцария) в консорциуме с Herzog & de Meuron (Швейцария) и «Хвоя» (Санкт-Петербург).