Россиянам разъяснили условия для уголовного наказания за злостное нарушение ПДД

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Автоюрист Воропаев: уголовная ответственность наступит в случае третьего нарушения ПДД

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Раньше за повторное злостное нарушение правил дорожного движения (ПДД) предусматривалось лишение водителя прав на один год. Эта процедура могла продолжаться бесконечно в случае новых нарушений, рассказал «Ленте.ру» автоюрист Лев Воропаев. Он разъяснил, при каких условиях водителям теперь будет грозить уголовное наказание.

Ранее в силу вступил закон об уголовной ответственности за регулярные нарушения ПДД, такие как выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет, три года лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

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Автоюрист разъяснил, что привлечь к уголовной ответственности гражданина можно лишь в случае третьего подобного нарушения, которое обязательно должен выявить сотрудник ГИБДД. Первое нарушение, за которое назначается штраф, по словам Воропаева, может быть зафиксировано и с помощью камеры видеофиксации, второе также должно быть выявлено сотрудником ГИБДД. За него назначается лишение прав на один год.

«Если кто-то за повторное нарушение был лишен прав на один год, и по истечению года либо в период лишения он садится за руль и выезжает на встречную полосу движения или превышает скорость более чем на 60 километров в час, и это выявляет сотрудник ГИБДД, то он может быть подвержен уголовной ответственности», — уточнил автоюрист.

Он также рассказал, что к уголовной ответственности могут быть привлечены автолюбители, которые имели нарушения, связанные с выездом на встречную полосу или превышением скорости на более чем 60 километров в час, до вступления в силу вышеуказанного закона.

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Екатерина Смирная
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