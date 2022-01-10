Россиянам разъяснили условия для уголовного наказания за злостное нарушение ПДД
Раньше за повторное злостное нарушение правил дорожного движения (ПДД) предусматривалось лишение водителя прав на один год. Эта процедура могла продолжаться бесконечно в случае новых нарушений, рассказал «Ленте.ру» автоюрист Лев Воропаев. Он разъяснил, при каких условиях водителям теперь будет грозить уголовное наказание.
Ранее в силу вступил закон об уголовной ответственности за регулярные нарушения ПДД, такие как выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет, три года лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Автоюрист разъяснил, что привлечь к уголовной ответственности гражданина можно лишь в случае третьего подобного нарушения, которое обязательно должен выявить сотрудник ГИБДД. Первое нарушение, за которое назначается штраф, по словам Воропаева, может быть зафиксировано и с помощью камеры видеофиксации, второе также должно быть выявлено сотрудником ГИБДД. За него назначается лишение прав на один год.
«Если кто-то за повторное нарушение был лишен прав на один год, и по истечению года либо в период лишения он садится за руль и выезжает на встречную полосу движения или превышает скорость более чем на 60 километров в час, и это выявляет сотрудник ГИБДД, то он может быть подвержен уголовной ответственности», — уточнил автоюрист.
Он также рассказал, что к уголовной ответственности могут быть привлечены автолюбители, которые имели нарушения, связанные с выездом на встречную полосу или превышением скорости на более чем 60 километров в час, до вступления в силу вышеуказанного закона.