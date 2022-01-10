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Опубликованы переговоры пилотов выкатившегося за пределы полосы самолета

Экипаж выкатившегося за пределы полосы SSJ-100 сразу же сообщил о ЧП диспетчеру

Фото: Belgorod SPOTTERS TEAM / ТАСС

Опубликованы переговоры экипажа самолета Red Wings, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Белгороде. По информации «Известий», командир воздушного судна сразу же рассказал о ЧП диспетчеру.

«Заход Ил-129 разрешен, за 38-ю минуту, видимость на полосе — 600. Посадку разрешаю», — сказал диспетчер.

Сразу же после этого пилот сообщил, что лайнер «выкатился», и отметил, что помощь не нужна. Следом диспетчер спросил о состоянии пассажиров и объявил о скором приезде к месту происшествия аварийных служб.

Инцидент произошел в понедельник, 10 января. Воздушное судно SSJ-100, следовавшее из московского аэропорта Домодедово, приземлилось в международном аэропорту Белгорода в 10:47. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Варвара Кошечкина
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