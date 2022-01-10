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Песков ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Назарбаева

Пресс-секретарь Песков о контактах Путина и Назарбаева: не обладаю такой информацией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, были ли у президента России Владимира Путина контакты с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в дни массовых беспорядков в республике. Его цитирует «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о возможном общении Путина и Назарбаева в последние дни, Песков сказал: «Не обладаю такой информацией».

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6 января

«Путин был на постоянной связи с президентом [Казахстана Касым-Жомартом] Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за все происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию, и это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

7 января казахстанские СМИ сообщили, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. При этом в Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат. Позднее, 8 января, представитель бывшего политика Айдос Укибай опроверг эту информацию, уточнив, что Назарбаев находится в Нур-Султане, проводит ряд консультативных встреч и находится на связи с Токаевым.

2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей в Казахстане начались массовые акции протеста. Экономические требования митингующих сменились политическими, в частности об уходе Назарбаева из политики. Вспыхнули массовые беспорядки, в ряде городов фиксировались атаки мародеров. С 6 января в республику начали прибывать миротворческие силы ОДКБ.

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Варвара Кошечкина
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