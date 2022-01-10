ЕС призвал власти Казахстана к соблюдению прав человека

Европейский союз (ЕС) призывает власти Казахстана к выполнению своих обязательств в сфере обеспечения прав человека. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано в комментарии «Ленте.ру».

«Это включает в себя соблюдение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободы собраний, свободы выражения мнений и СМИ», — заявил Стано.

В Евросоюзе также призвали власти Казахстана к предотвращению дальнейшей эскалации ситуации в стране, пояснив, что важно избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность и не «использовать беспорядки в других целях». Стано напомнил, что ЕС готов предоставить свою помощь в мирном урегулировании кризиса в Казахстане.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами и обратились за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.