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ЕС призвал власти Казахстана к соблюдению прав человека

Представитель ЕС: призываем власти Казахстана к обеспечению свободы собраний и СМИ

Фото: Павел Михеев / Reuters

Европейский союз (ЕС) призывает власти Казахстана к выполнению своих обязательств в сфере обеспечения прав человека. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано в комментарии «Ленте.ру».

«Это включает в себя соблюдение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободы собраний, свободы выражения мнений и СМИ», — заявил Стано.

В Евросоюзе также призвали власти Казахстана к предотвращению дальнейшей эскалации ситуации в стране, пояснив, что важно избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность и не «использовать беспорядки в других целях». Стано напомнил, что ЕС готов предоставить свою помощь в мирном урегулировании кризиса в Казахстане.

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В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами и обратились за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.

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Валентина Шварцман
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