Испанский суд окончательно отклонил иск беглого банкира Пугачева к России

Высший суд Мадрида окончательно отклонил иск беглого бывшего банкира Сергея Пугачева к России о возвращении ему более 14 миллиардов долларов, отклонив апелляцию на предыдущее судебное решение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление испанского суда.

Банкир подал в суд на Россию в 2015 году. Он, имея французское гражданство с 2009 года, утверждал, что российская сторона нарушила его права по соглашению между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев предъявил Москве претензии на миллиарды долларов. По итогам рассмотрения возражений Москвы суд встал на ее сторону и отклонил требования Пугачева. Кроме того, банкира обязали возместить российскому бюджету расходы на разбирательство в размере 5,8 миллиона долларов.

Пугачев оспорил решение суда, однако палата по гражданским и уголовным делам постановила, что приговор не предусматривает какого-либо обжалования. «Если будет отказ, будет следующая апелляция, следующая инстанция. Короче говоря, рутина. Апелляционная инстанция не стала рассматривать нашу жалобу, просто написали, что они доверяли арбитрам, что, в общем, нонсенс, но не неожиданность», — заявил банкир РБК.

Сергей Пугачев был бенефициаром разорившегося в 2010 году Межпромбанка. В 2015 году московский арбитраж признал его и еще троих топ-менеджеров банка виновными в действиях, которые привели к банкротству кредитного учреждения. Например, их обвинили в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Пугачева по заявлению Агентства по страхованию вкладов обязали выплатить 75,6 миллиарда рублей. Банкир пытался оспорить решения в нескольких инстанциях в России, в том числе Верховном суде, однако попытки не увенчались успехом.

