Устроившим в самолете вечеринку с вейпом и водкой пассажирам пригрозили тюрьмой

Группа пассажиров, устроивших алковечеринку на борту самолета, столкнулась с проблемами при возвращении домой, так как три авиакомпании отказали им в перелете. Об этом пишет New York Post.

В канун Нового года, 30 декабря, группа пассажиров, направлявшаяся рейсом Sunwing Airlines из Монреаля (Канада) в Канкун (Мексика), устроила во время полета алковечеринку. Туристы курили на борту вейп, распивали водку, самовольно использовали громкую связь лайнера и танцевали — все происходящее они снимали на камеру.

Позже кадры попали в сеть и вызвали общественный резонанс — власти Канады начали расследование инцидента. Сообщается, что пассажирам могут грозить штрафы до 5000 долларов США и даже тюремные сроки: нарушение требований безопасности в самолете, а также предоставление ложной информации влечет возбуждение уголовного дела.

Помимо прочего, авиакомпания Sunwing Airlines отказала пассажирам в обратном перелете в Канаду — позже к ней присоединились еще два перевозчика: Air Transat и Air Canada.

В декабре 2021 года постояльцы хостела в Австралии устроили прощальную рейв-вечеринку перед отправлением на карантин, так как один из гостей оказался заражен коронавирусом. Так, около 100 человек танцевали под громкую музыку и веселились, в то время как полиция и сотрудники департамента здравоохранения готовились к транспортировке гостей.