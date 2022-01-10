Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы

Доставленный из интернет-магазина заказ вызвал недоумение покупательницы из-за отличия заявленного на фото товара от реальности. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Кара Холл (Kara Hall) рассказала историю о своем неудачном шопинге на сайте популярного бренда Boohoo. Девушка заказала себе черное платье с декольте, полностью расшитое пайетками. Его стоимость, по словам героини материала, составила восемь фунтов стерлингов (816 рублей).

Холл запечатлела себя во время примерки доставленной вещи: на кадрах видно, что вырезы в зоне декольте и на юбке полностью открывают ее нижнее белье. «Поднимите руку, если вы стали жертвой Boohoo», — подписала она пост, который стал вирусным и набрал 287 тысяч просмотров и больше 18 тысяч лайков.

Зрители принялись критиковать бренд в комментариях. «Удаляю аналогичное платье из корзины», «О нет, я заказала такое же платье, и на мне оно выглядело точно так же. Я была огорчена! Мне пришлось отправить его обратно», «Это извечная проблема Boohoo», «Поэтому я боюсь заказывать одежду в интернете», — высказывались они.

В сентябре 2021 года блогерша из Лондона Чесси Кинг показала купленное онлайн платье и рассмешила подписчиков. На размещенных в сети кадрах она продемонстрировала свой новый наряд: зеленое платье длины миди с высоким разрезом на бедре и вырезами, которые полностью обнажают грудь девушки. В описании к посту покупательница объяснила, что вещь, которую она примерила на фото, на самом деле не платье, а юбка.