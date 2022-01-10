Сбросившая 35 килограммов актриса снялась в облегающем костюме и удивила фанатов

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, показала фигуру в облегающем костюме и удивила фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 41-летняя знаменитость запечатлена в спортивной форме изумрудного цвета, которая состоит из кроп-топа и легинсов, а также в розовых кроссовках. Уилсон сфотографировалась во время тренировки без макияжа и с собранными в хвост волосами. Публикация набрала больше 483 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе! Пожалуйста, делись процессами своего преображения», «Мое вдохновение! Я сбросила 22 килограммов в 2021 году и не собираюсь останавливаться», «Невероятная трансформация, так держать», «Просто красотка!» — восхищались они.

В ноябре Ребел Уилсон назвала упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.