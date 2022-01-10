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Экс-начальник полиции Омска частично признал вину в миллионных взятках

В Омске экс-главу полиции Быкова осудят за получение взяток на 6,45 миллиона рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Евгения Быкова, обвиняемого в получении взяток на сумму в 6,45 миллиона рублей от владельца сети нелегальных «массажных» салонов. Об этом в понедельник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Свою вину Быков признал частично: он сознался в получении взятки в 100 тысяч рублей. По его словам, это была материальная помощь для нужд полиции. Его подчиненного, руководителя отдела по исполнению административного законодательства Михаила Лебедева, обвиняют в посредничестве при получении взяток. Он полностью признал свою вину.

По данным следствия, в течение двух лет Быков получил через Лебедева 6,45 миллиона рублей в качестве взятки от бизнесмена за общее покровительство его нелегальной деятельности. Также через Лебедева экс-глава полиции получил от другого предпринимателя еще 480 тысяч рублей за то, что не стал привлекать того к ответственности за продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции. В апреле 2021 года Быкова и Лебедева задержали сотрудники ФСБ. Обоих отправили в СИЗО и уволили из МВД. Позже Лебедев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и в отношении него изменили меру пресечения, а материалы его уголовного дела выделили в отдельное производство.

На время следствия на два автомобиля и квартиру Быкова наложили арест на общую сумму более восьми миллионов рублей, а на дом и земельные участки Лебедева — на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Экс-полицейским грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Елизавета Новикова
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