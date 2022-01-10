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Россияне рассказали о недовольстве из-за полученных новогодних подарков

SuperJob: 19% россиян не довольны полученными новогодними подарками

Фото: Pixabay

Россияне рассказали о недовольстве из-за полученных новогодних подарков, пишет агентство «Татар Информ» со ссылкой на данные SuperJob.

Согласно опросам, 19 процентов респондентов не довольны подарками. Критикуют больше всего сладости, чайные наборы и одежду с новогодней символикой. Каждый третий хотел бы вернуть свой подарок в магазин.

82 процента опрошенных презентами довольны: из них 48 процентов — рады, 33 процента — скорее довольны. Самыми приятными подарками для россиян являются смартфон или деньги. Женщины радуются чуть больше мужчин — 86 процентов против 78. 22 процента россиян признались, что передарят непонравившуюся вещь, а 37 процентов сообщили, что оставят ее себе.

Ранее пользователи сетей раскрыли, какой бюджет готовы тратить в новогоднюю ночь, где ищут рецепты и как подбирают блюда для праздничного стола. Выяснилось, что более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы были потратить 68 процентов респондентов: треть пользователей рунета (33 процента) выделили бюджет в три-пять тысяч рублей, 22 процента — менее трех тысяч рублей, 20 процентов — от пяти до семи тысяч рублей.

Марина Совина
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