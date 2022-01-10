Экс-госсекретарь США раскрыл секрет похудения на 40 килограммов за полгода

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскрыл секрет своего похудения на 40 килограммов за полгода. Об этом он упомянул в эксклюзивном интервью для New York Post.

58-летний политик отметил, что начал постепенно полнеть после того, как 11 лет назад избрался в конгресс от штата Канзас: он часто совершал перелеты, работал допоздна и перекусывал жирной пищей. По его словам, 14 июня 2021 года он встал на весы и впервые в жизни увидел, что его вес составляет 300 фунтов (136 килограммов). Тогда он решил похудеть и установил домашний тренажер в своем подвале.

«Я спускался туда пять-шесть раз в неделю и занимался хотя бы по полчаса. Никаких тренировок "по науке". У меня не было инструктора или диетолога. Все сам!» — признался экс-госсекретарь.

Помимо этого, Помпео пришлось отказаться от любимых блюд в кафе, куда он часто ходит с семьей. «Мы — итальянцы и любим хорошо посидеть с пастой, хлебом, сыром и десертами. Нам подавай большие блюда. Но только я стал тем парнем, который просит положить ему салат», — пояснил он, подчеркнув, что за полгода ему удалось сбросить 90 фунтов (40 килограммов).

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