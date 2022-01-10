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Молодежь массово отказалась от IPhone в пользу телефона из 2000-х ради стиля

Телефоны-раскладушки с маленьким экраном вновь стали трендом у поколения Z

Кадр: @justinetacopine / TikTok

Складные телефоны, которые были популярны в 2000-х годах, вновь стали трендом у молодежи. Соответствующий материал публикует портал Daily Star.

По информации издания, представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) начали массово отказываться от современных смартфонов, в том числе IPhone, в пользу кнопочных телефонов-раскладушек с маленьким экраном: ролики с хештегом flip+ phone («телефон-раскладушка») набрали более 261 миллиона просмотров в TikTok.

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Звездный стилист Алексис Кнокс объясняет актуальность подобных гаджетов растущей популярностью модного направления Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»). По его словам, в новом сезоне молодые люди скупают любые вещи, связанные с нулевыми, ради стиля.

«Главными иконами стиля сейчас стали Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и Линдси Лохан! Молодежь приобретает старомодные телефоны, чтобы показать свою непричастность к массовому потреблению, для которого характерны высокие технологии, — пояснил эксперт. — Модники носят обувь Ugg и вельветовые костюмы Juicy Couture, используя раскладушку в качестве аксессуара».

В октябре специалисты объяснили причину массовой тяги к трендам из 2000-х годов. Основательница PR-компании WIZZ & CO Визз Селви и стилист Рич Симмонс сошлись во мнении, что мода нулевых вернулась благодаря платформе TikTok. «Тенденции из прошлого быстрее адаптируются у современного общества во многом благодаря социальным сетям и инфлюэнсерам», — подчеркнули они.

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Майя Пономаренко
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