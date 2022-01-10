В Минстрое заявили о возможном снижении стоимости жилья

В Минстрое заявили о снижении стоимости жилья. Об этом «Известиям» рассказал председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при ведомстве Рифат Гарипов.

По словам Гарипова, жилье может подешеветь на 15 процентов, если процедура выдачи кредитов для застройщиков будет упрощена. «Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков. Рабочая группа с участием экспертов комиссии и представителей банков определит минимально возможный пакет документов, который удовлетворит требования разных кредитных организаций», — поделился планами представитель ведомства. Новый механизм планируют отправить на апробацию в регионы.

Ранее сообщалось, что цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в 2022 году вырастут максимум на четыре процента. По словам специалистов, в этом году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации надеются, что ведомство учтет возросшие расходы.