Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Советник Зеленского заявил о возможности введения продуктовых талонов на Украине

Советник Зеленского Устенко: офис президента рассматривает введение продуктовых талонов

Фото: РИА Новости

Офис президента Украины рассматривает возможность введения продуктовых талонов из-за кризиса. Об этом заявил советник украинского главы по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Vesti.ua.

По его словам, в администрации президента сформировалась более чем четкая позиция: прежде всего поддержку должны получить наиболее уязвимые слои населения. Устенко отметил, что среди рассматриваемых мер поддержки дополнительные компенсации роста цен и введение «продуктовых талонов», как это практикуется в США.

Советник Зеленского рассказал, что данный шаг рассматривается в связи с подорожанием продовольствия из-за резкого скачка цен на российский газ. При этом он подчеркнул, что талоны на еду будут вводиться только в случае необходимости.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с представителями ассоциаций меморандум о предельной надбавке к цене на газ на уровне 25 процентов для социально значимых товаров. Глава ведомства Роман Лещенко уточнил, что речь идет о производителях хлеба, муки, молочной продукции, подсолнечного масла, яиц и курицы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Женеве состоялись предварительные переговоры по безопасности между РФ и США
В США обнаружили пропавший почти 350 лет назад «корабль-призрак»
Врач рассказал о совместимости вакцинации с купанием в проруби
Советник Зеленского заявил о возможности введения продуктовых талонов на Украине
Посол Украины призвал Германию окончательно остановить «Северный поток-2»
Депутат Госдумы сравнил антипрививочников с городскими сумасшедшими
Вокалист Depeche Mode рассказал о переходе в православие
США отказались обсуждать безопасность Европы без европейских союзников
Сериал студии Зеленского стал самым популярным в России
Посол России назвал причину произошедших беспорядков в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter