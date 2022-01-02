На Украине ввели предельную надбавку на газ для социально значимых товаров

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с представителями ассоциаций меморандум о предельной надбавке к цене на газ на уровне 25 процентов для социально значимых товаров. Об этом сообщил глава ведомства Роман Лещенко на своей странице в Facebook.

Министр уточнил, что речь идет о производителях хлеба, муки, молочной продукции, подсолнечного масла, яиц и курицы.

«Оптимальный предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не более 25 процентов для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является производство социально важных продовольственных товаров», — написал он.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 1 января 2022-го составили 13,517 миллиарда кубометров, что на 43 процентов меньше, чем годом ранее.

В конце декабря 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина столкнулась с исторически минимальными запасами газа. По данным на 29 декабря, запасы голубого топлива в республике составляли менее 14 миллиардов кубометров, что на 10 миллиардов меньше показателей декабря 2020 года.

