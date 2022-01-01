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Запасы газа на Украине сократились почти вдвое за год

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины сократились почти на 43% за год

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 января 2022-го составляют 13,517 миллиарда кубометров, что на 43 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные данные на сайте компании — оператора ПХГ «Укртрансгаз».

Таким образом, запасы газа в украинских подземных хранилищах сократились почти вдвое. Сейчас ПХГ страны заполнены на 43,7 процента, свободные мощности составляют 16,452 миллиарда кубометров.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украина столкнулась с исторически минимальными запасами газа. По данным на 29 декабря, запасы голубого топлива в республике составляли менее 14 миллиардов кубометров, что на 10 миллиардов меньше показателей декабря 2020 года.

Премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшие годы страна собирается сократить потребление газа в стране на 30-40 процентов. Потребление конечной энергии должно упасть на 17,1 процента.

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Варвара Кошечкина
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