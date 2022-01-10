Эксперт Минздрава назвал решение проблемы штамма «Омикрон»

Основная угроза штамма COVID-19 «Омикрон» состоит в том, что он значительно быстрее распространяется, то есть он гораздо более заразен, чем штамм «Дельта» или уханьский вариант исходных штаммов. Если у предыдущих штаммов при контакте с выделителем из 10 человек при неблагоприятных условиях заражались 4-5 человек, то у «Омикрона» этот показатель достигает 8-9 человек, рассказал «Ленте.ру» заместитель директора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмолонологии инфекционных болезней Минздрава России, профессор Вадим Тестов. Таким образом, контакт с переносчиком практически на 90 процентов гарантирует заражение.

«Омикрон» - штамм COVID-19, который выявлен в ноябре 2021 года в ЮАР. По сравнению с предыдущими штаммами он характеризуется достаточно большим количеством мутаций — разные исследователи выделяют от 48 до 51 мутации, что означает существенное изменение его РНК и свойств.

«Из моментов, которые могут быть позитивными — течение «Омикрона» в клиническом плане менее тяжелое для здорового человека среднего возраста. В основном он проявляется симптомами ОРВИ: боль в горле, температура, насморк, значительно меньший процент повреждения легочной ткани (реже проявляется в виде пневмонии). Поэтому считается, что в целом по популяции он протекает несколько легче, чем заболевание, вызванное предыдущими штаммами», — рассказывает профессор.

Однако, учитывая высокую трансмиссивность и тот факт, что в Европе каждый день обновляются рекорды заболеваемости, средняя легкость течения болезни не означает, что тяжелых случаев не будет.

«Если при меньшем количестве тяжелых случаев общее число заболевших будет в разы выше, как мы предполагаем, то общее число тяжелых пациентов может быть достаточно значительным. Когда мы говорим, что «Омикрон» течет несколько по-другому и несколько легче, это не облегчает общую нагрузку на здравоохранение и никак не снижает угрозу для населения в целом», - подчеркивает Вадим Тестов.

Еще одна особенность этого штамма – способность вызывать повторные случаи заболевания. Люди, уже перенесшие COVID-19, при заражении «Омикроном» с большой степенью вероятности будут иметь новое заболевание — число случаев и повторного, и третичного заболевания уже достаточно велико по всему миру, отмечает эксперт. Решение проблемы – вакцинация.

«Ситуация по вакцинации следующая: вакцинированные люди, согласно данным южноафриканских коллег, болеют значительно меньше и легче. В ЮАР на стационарном лечении в госпиталях 98% составляют пациенты, не прошедшие вакцинацию. Вакцинированные лица могут заболеть, и в случае с «Омикроном» этот риск возрастает, но течет заболевание существенно легче, без поражения органов дыхания, что является самым негативным и критическим для пациентов с COVID-19. Группы риска остаются теми же самыми: это лица с хроническими заболеваниями и граждане старше 60 лет. Для этих групп прививка, по сути, единственный шанс пережить эту ситуацию», — говорит профессор.

Что касается распространения «Омикрона» в России, то в стране фактически в течение месяца есть завозные случаи заражения новым штаммом, и есть, пусть пока и немногочисленные, подтверждения случаев передачи «Омикрона» внутри государства.

«Пока штамм не является доминирующим или значимым, но, как показывает опыт других стран, вытеснение происходит очень быстро, буквально за неделю-две. Мы к этому готовимся, и прогноз на ближайшие 3-4 недели по числу заболевших я бы определил как неблагоприятный. Если сейчас мы имеем 15 000-16 000 заболевших, то после возвращения масс отдыхающих из Европы эти показатели могут начать расти в геометрической прогрессии», — предупреждает специалист.