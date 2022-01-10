Тайский отель пригрозил туристке многомилионным иском из-за плохого отзыва

Путешественнице, отдохнувшей в одной из тайских гостиниц и раскритиковавшей ее в сети, грозит многомилионный иск. Подробности произошедшего публикует информационный портал TourDom.

Уточняется, что трехзвездочный отель Ozone hotel, расположенный недалеко от национального парка Кхао Яй, в 200 километрах от Бангкока, планирует подать иск на три миллиона бат (около 6,8 миллиона рублей) на туристку за плохой отзыв в интернете.

По словам адвоката путешественницы, его подзащитная, отдыхавшая в отеле в июне 2021 года, поставила заведению на портале Agoda.com шесть баллов из десяти, указав на низкое качество оказанных ей услуг. После этого руководство гостиницы связалось с недовольной клиенткой и потребовало удалить отзыв, а также извиниться за критику, которая, по их мнению, является необоснованной.

«Я хочу, чтобы это стало уроком для других поставщиков услуг, чтобы ничего подобного не делали», — написал защитник на своей странице в Facebook, объясняя, почему предал произошедшее огласке.

Пользователи сети поддержали туристку и оставили комментарии под постом. «Юрист, дайте урок эгоистичным предпринимателям. Кто пользуется услугой, оплачивает ее, имеет право комментировать и подавать в суд», — написал один из юзеров.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли предупредили отдыхающих об опасности использования общедоступных Wi-Fi сетей, подобно тем, которые предоставляются в отелях. Так, специалисты посоветовали не входить на сайты, где необходимо вводить личные данные или банковские реквизиты.