Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Швеции заявили об угрозе системе безопасности Европы со стороны России

Министр обороны Швеции Хультквист: Россия угрожает системе безопасности Европы
Петер Хультквист

Петер Хультквист. Фото: Jessica Gow / Tt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вся система безопасности в Европе подвергается угрозе из-за действий России. Об этом заявил министр обороны Швеции Петр Хультквист, передает SVT Nyheter.

По словам главы Минобороны, Швеции необходимо расширить сотрудничество с НАТО. Он также указал, что европейским странам не стоит принимать предложения со стороны Москвы по гарантиям безопасности и поступаться собственным суверенитетом.

Ранее в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан
В результате взрыва близ школы в Афганистане погибли девять человек
В Пекине призвали отказаться от помощи попавшим в ДТП олимпийцам из-за COVID-19
Противники санпропусков во Франции устроили «линчевание» соратнику Макрона
Токаеву предложили снести памятники Назарбаеву и вернуть старое название столице
Российские компании захотели обойти новые выплаты
Шинейд О'Коннор высказалась о самоубийстве 17-летнего сына
Захарова ответила Блинкену на вопрос о Казахстане
Цена на российский газ для Молдавии резко выросла
В полиции Чечни появились автомобили Cadillac Escalade
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter