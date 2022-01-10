В Швеции заявили об угрозе системе безопасности Европы со стороны России

Вся система безопасности в Европе подвергается угрозе из-за действий России. Об этом заявил министр обороны Швеции Петр Хультквист, передает SVT Nyheter.

По словам главы Минобороны, Швеции необходимо расширить сотрудничество с НАТО. Он также указал, что европейским странам не стоит принимать предложения со стороны Москвы по гарантиям безопасности и поступаться собственным суверенитетом.

Ранее в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.

