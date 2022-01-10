Путин заявил о прохождении участниками беспорядков в Казахстане горячих точек

Участники массовых беспорядков в Казахстане проходили обучение и горячие точки, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Трансляцию ведет платформа «Смотрим».

Путин отметил, что Казахстан столкнулся с международным терроризмом. «Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — добавил он.

Ранее в ходе выступления глава государства сообщил, что участники беспорядков в соседней республике использовали технологии силовой информационной поддержки, которые были известны по Майдану.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент страны Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к государствам ОДКБ.