Сестра умершего во время «корпоратива» врачей пациента рассказала о случившемся

Сестра пациента, скончавшегося во время новогоднего «корпоратива» медиков в больнице Лесосибирска, рассказала о случившемся. Ее слова приводит Telegram-канал IZ.RU.

По ее словам, супруга умершего россиянина увидела через жалюзи реанимации на первом этаже, как врачи сидели и выпивали, и сняла происходящее на видео. Позднее женщина по телефону сообщила об этом сестре покойного и заявила: «Они бухают!»

«Дело в том, что она ходила около больницы, около реанимации, которая находится на первом этаже. И она вот это видео сняла в 11 часов, на тот момент Сергей был уже мертв», — сказала сестра.

Узнав, что мужчина умер, родственники покойного отправились в больницу, где пообщались с главным врачом. Они показали ему видео, на что тот ответил, что не видит на столе спиртного. «Мы не хотим мести, у нас и так специалистов в городе нет. Но дело в том, что люди живут в городе. Как мы теперь будем ходить по больницам, как кому доверять?» — добавила собеседница издания.

Видеозапись с отмечающими праздники на рабочем месте медиками появилась в сети в воскресенье, 9 января. Пациент лесосибирской больницы, находившийся в тяжелом состоянии, не дождался помощи и, по некоторым данным, скончался в больнице. Официальных комментариев от медучреждения на данный момент не поступало.

10 января губернатор Красноярского края Александр Усс поручил разобраться в инциденте, а также попросил главу Лесосибирска Андрея Хохрякова встретиться с родственниками скончавшегося пациента и оказать им поддержку.