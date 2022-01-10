Объявленные похищенными родственники критика Кадырова записали видеообращение

Родственники оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, выступающего с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и получившего политическое убежище в Швеции, записали видеообращение, в котором опровергли заявление об их похищении. Ролик появился в Instagram-сообществах, перевод с чеченского языка приводит издание «Кавказский узел» (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

На видео пятеро мужчин представляются родными Абдурахманова. «Мы очень хорошо живем с нашим главой, всем помогает, строит дома тем, у кого их нет. Пенсии дает. Нам никто ничего не говорит. Кто работает — тот работает, кто получает пенсии — тот получает их. Мы очень хорошо живем, не мучайте нас», — сказал Мовсар Абдурахманов, кузен блогера.

Мужчина, представившийся дядей Абдурахманова, заявил, что правозащитникам не о чем беспокоиться, проблема кроется в самом блогере, который «не хочет угомониться». Троюродный брат блогера добавил, что их никто никуда не увозил, они находятся дома.

Ранее Абдурахманов заявил о похищении его родственников со стороны отца и матери, а также родственников его супруги в Астрахани. Аналогичные заявления делал блогер Минкаил Мализаев: он сообщил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера их фотографии без одежды. По мнению блогеров, эти события связаны с их позицией в отношении чеченских властей.

Кадыров в ответ на это заявил, что слухи о том, что в Чечне похищают родственников его критиков, распускают живущие в Европе блогеры, которые поддерживают терроризм. Он добавил, что чеченские власти неоднократно опровергали данные утверждения.

Оба блогера критиковали Кадырова, публикуя открытые обращения в интернете. Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году и получил политическое убежище в Швеции, в 2020 году на него совершили нападение, в котором позднее признали виновными двоих россиян. Мализаев в 2012 году уехал в Германию, от него неоднократно отказывались родственники, но блогер утверждает, что они делали это под угрозами и пытками.

