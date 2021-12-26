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Кадыров ответил на сообщения о похищениях родственников его критиков

Кадыров: слухи о похищении родственников моих критиков распускают поддерживающие терроризм

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Слухи о том, что в Чечне похищают родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова распускают живущие в Европе блогеры, которые поддерживают терроризм. Об этом сам Кадыров заявил на ежегодной пресс-конференции, передает ТАСС.

«Те, кто распускают такие слухи, они всячески стараются оговорить нас», — сказал Кадыров.

Он добавил, что чеченские власти неоднократно опровергали данные утверждения.

Ранее минимум два блогера, Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, сообщили о массовом похищении членов своих семей. 24 декабря Абдурахманов сообщил о похищении родственников его супруги, а перед этим рассказал, что в ночь на 23 декабря похитили его близких по отцовской и материнской линии — ему неизвестно местонахождение шестерых членов семьи: двух дядей, троих двоюродных дядей и троюродного брата.

Мализаев рассказывал, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера фотографии их без одежды.

Оба блогера критиковали Кадырова, публикуя открытые обращения в интернете. Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году и получил политическое убежище в Швеции, в 2020 году на него совершили нападение, в котором позднее признали виновными двоих россиян. Мализаев в 2012 году уехал в Германию, от него неоднократно отказывались родственники, но блогер утверждает, что это происходило под угрозами и пытками.

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Майя Гавашели
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