Шеф-повар «Адской кухни» рассказал об ужине для Путина

Известный британский шеф-повар и ведущий телешоу «Адская кухня» Гордон Рамзи рассказал, как готовил ужин для президента России Владимира Путина. Этим он поделился в эфире «Шоу Келли Кларксон».

По словам Рамзи, в 2000 году он готовил в ресторане No 10 lunch для Путина и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Шеф-повар заявил, что больше всего боялся отравить двух лидеров. «Думал, а что произойдет, если эти двое отравятся моей едой? Во что я вляпаюсь, если они умрут?» — поделился он.

Рамзи рассказал, что угощал Путина и Блэра томатным супом с икрой, морским окунем и пирогом с патокой.

В мае 2021 года французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года, рассказал о предпочтениях в еде президента России. По его словам, Путин любит мясо. До этого шеф-повар Анатолий Галкин, более 30 лет проработавший в Кремле, заявил, что российский лидер нередко ест борщ.