Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо признать, что за его «каденцию» невозможно вернуть Крым. Об этом заявил экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, властям Украины следует признать, что полуостров в ближайшие десятилетия не вернется в состав страны и «больше не морочить себе голову». Бывший министр также пожаловался на то, что в Донбассе стоит «русский» дух. Так, он отметил, что, по опросам, более 80 процентов населения региона хотят в Россию.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл условие для победы страны в «войне с Россией» в 2022 году. По его словам, для этого Киеву необходимо «стать игроком». Климкин отметил, что украинским властям следует вместе с друзьями и партнерами играть в свою игру, в частности выполнять свои обещания. «Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», — подчеркнул экс-глава МИД.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

