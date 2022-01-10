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Стало известно о возможном наказании для казахских силовиков

Адвокат Антеев: казахским силовикам за госизмену могут грозить пожизненные сроки

Фото: Мария Гордеева / Reuters

Казахским силовикам, которых привлекают к ответственности после протестов, может грозить пожизненное заключение, считает глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге, член Международной коллегии адвокатов Мухтар Антеев. Об этом он сказал «Ленте.ру».

В субботу, 8 января, власти Казахстана задержали по подозрению в госизмене Карима Масимова, бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ), которого президент страны Касым-Жомарт Токаев снял с должности 6 января. В понедельник, 10 января, стало известно, что совершил самоубийство начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, которому грозил трибунал из-за случаев перехода полицейских на сторону протестующих.

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Если Сулейменов не смог предвидеть и не допустить проникновения мародеров или бандитов, ему могли бы вменить халатность. А если в его действиях усмотрели сговор с нападавшими боевиками, как и Масимову, ему предъявили бы более серьезное обвинение, такое как госизмена, предположил Антеев. По словам адвоката, по этой статье в среднем в Казахстане приговаривают к 15 годам тюрьмы, но максимальное наказание — пожизненное заключение. Он допустил, что начальнику полиции Жамбылской области могли помочь покончить с собой, чтобы он не раскрыл какую-то информацию.

По мнению Антеева, привлечение полицейских за переход на сторону протестующих является незаконным. Он считает, что если полицейские не хотели совершать противоправные действия против мирных людей и поэтому выступили на стороне протестующих, то наказывать их не стоит.

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Екатерина Смирная
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