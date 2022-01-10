Российские чиновники начали убирать улицы

Более 50 сотрудников администрации Владимира решили помочь коммунальщикам убрать снег с улиц. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за сильных осадков у коммунальных служб возникли проблемы с расчисткой снега, а жители начали жаловаться на неубранные улицы. В том числе обращения были оставлены на официальных страницах городской администрации в социальных сетях. Глава Владимира Андрей Шохин назвал ситуацию с уборкой улиц форс-мажором.

В пресс-службе администрации рассказали, что чиновники в свой обеденный перерыв помогли сотрудникам коммунальных служб с расчисткой снега рядом с остановками и пешеходными переходами. Снег убрали и на центральных улицах Владимира, и в спальных районах.

В администрации также сообщили, что снег с улиц ночью убирали 42 единицы техники, а 10 января к работам присоединились еще 52 единицы техники и 64 работника.

Прокуратура Владимирской области в первую неделю 2022 года проверила качество уборки снега в городе и выявила 79 нарушений.

В декабре 2021 года на проблемы с уборкой снега пожаловался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал город сложным мегаполисом и отметил, что невозможно вывезти весь снег за один щелчок. По мнению губернатора, необходима коллективная работа собственников, отвечающих за данный вопрос.