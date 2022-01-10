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В Японии назвали российский вертолет шедевром

Японское издание Traffic News назвало российский вертолет Ми-171А3 шедевром

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Японское издание Traffic News рассказало о первом полете российского вертолета Ми-171А3. В публикации подчеркивается, что это развитие «вертолета-шедевра» серии Ми-8.

«Ми-171А3 — новейшая модель вертолета-шедевра серии Ми-8, впервые показанная на авиасалоне МАКС-2021 в Москве, столице России, в 2021 году», — говорится в публикации.

Первый полет Ми-171А3 прошел 31 декабря. Полет длился 15 минут и прошел штатно, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал вертолет современным и конкурентоспособным. По его словам, разработка прошла в рекордно короткие сроки, а общий объем господдержки составил один миллиард рублей.

Базовый Ми-8 впервые поднялся в воздух в июле 1961 года. Экспортная модификация вертолета под наименованием Ми-17 поступила в производство в 1981 году. На текущий момент Ми-17 и его модификации используются более чем в 20 странах мира.

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Геннадий Сходненский
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