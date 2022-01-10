Янковский рассказал о стрессе при съемках постельной сцены с Асмус

Российский актер театра и кино Иван Янковский рассказал, что ему было неловко сниматься в постельной сцене с артисткой Кристиной Асмус для фильма «Текст». Янковский поделился своими мыслями в интервью для YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

«Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Ты же показываешь интимные, личные вещи, а это сложно», — заявил Янковский, отметив, что считает наличие данного эпизода в фильме абсолютно оправданным по нескольким причинам.

Он подчеркнул, что сцена секса фигурировала в книге, по которой сняли ленту. Она также вызвала общественный резонанс, который, по мнению 31-летнего артиста, ничем не оправдан.

В декабре 2021 года стало известно, что Иван Янковский и артистка Диана Пожарская тайно поженились. Пару заметили с обручальными кольцами на премьере картины «Чемпион мира», где Янковский сыграл главного героя, а Пожарская его возлюбленную.