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В российском регионе вернули ковид-сертификаты для входа в торговые центры

В Забайкалье с 10 января вернули ковид-сертификаты для входа в торговые центры

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Забайкальском крае с 10 января вводится проверка ковид-сертификатов для посещения торговых центров и магазинов с непродовольственными товарами. О возвращении электронного документа сообщается на сайте правительства российского региона.

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По словам зампреда правительства края Александра Бардалеева, цифровой документ необходимо предъявить при входе в торговый центр. Помимо этого, его будут проверять на кассах в непродовольственных магазинах.

Жителям российского региона без ковид-сертификатов можно беспрепятственно посещать аптеки и продуктовые магазины, отметили в Минэкономразвития Забайкалья. Исключения составляют только те точки, которые располагаются на территории торговых центров.

В Забайкальском крае проверка ковид-сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга начала действовать с 25 октября. С 8 ноября это требование также распространилось на торговые центры.

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Анастасия Шейкина
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