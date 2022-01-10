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Главу российского оборонного завода обвинили в афере на полмиллиарда рублей

В Новосибирске главу оборонного завода осудят за аферу с акциями на 593 миллиона рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего директора оборонного завода о хищении 593 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 10 янврая, «Ленте.ру» сообщил старший помощник прокурора региона Дмитрий Лямкин.

Его обвиняют по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 303 («Фальсификация доказательств по гражданскому делу») УК РФ. Свою вину мужчина не признал.

По данным следствия, обвиняемый обманул делового партнера и получил от него документы о якобы произведенном расчете по сделке купли-продажи акций крупного новосибирского предприятия. Позже он зарегистрировал право собственности на акции на себя и свое доверенное лицо, а деньги продавцу не заплатил. В результате мошенничества деловой партнер лишился пакета акций стоимостью более 593 миллионов рублей. Помимо этого, бизнесмен предоставил в суд поддельные документы об оплате акций, чтобы сохранить похищенное имущество.

За мошенничество с акциями и фальсификацию документов обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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Елизавета Новикова
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