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Власти Казахстана выделят квартиры семьям погибших силовиков

Союз строителей Казахстана пообещал раздать квартиры семьям погибших правоохранителей

Фото: Reuters

Власти Казахстана пообещали раздать квартиры семьям погибших в ходе подавления массовых беспорядков силовиков. С соответствующим заявлением выступил глава Союза строительной отрасли страны Ералы Сауранбаев, передает ТАСС со ссылкой на государственный казахстанский телеканал «Хабар 24».

«Мы намерены выдать квартиры всем семьям погибших полицейских и военнослужащих. По количеству квартир информацию мы пока еще полностью не получили от государственных органов. Как только получим полный перечень, мы еще раз подтвердим», — рассказал Сауранбаев. По словам строителя, это будут двух- и трехкомнатные квартиры.

Инициативу выделить квартиры семьям убитых правоохранителей поддержали 11 строительных компаний республики, а также специально созданный президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым фонд «Народу Казахстана». Токаев распорядился создать этот фонд во время протестов для решения социальных проблем.

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6 января

В ходе столкновений граждан и полиции в Казахстане погибли десятки и пострадали сотни людей. Начавшийся мирно протест вскоре перерос в захват правительственных зданий и мародерство, с преступниками начали активно бороться силовики, объявив участников протеста террористами. На помощь казахстанским силам отправились войска ОДКБ, в том числе части армии России.

По данным на 6 января, в Казахстане погибло 18 силовиков, сотни сотрудников правоохранительных органов пострадали. По сообщениям министерства обороны республики, жертвами массовых беспорядков стали двое военнослужащих.

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Дмитрий Настасьев
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