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Мужчина нашел необычный способ знакомиться и получил 100 приглашений на свидания

Житель Лондона развесил билборды с просьбой спасти его от брака по расчету

Кадр: Daily Mail Online

Житель Лондона нашел необычный способ знакомиться с девушками, чтобы избежать брака по расчету, и получил 100 приглашений на свидания. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летний Мухаммад Малик разместил свою фотографию на билбордах и развесил их в Бирмингеме, Манчестере и Лондоне с просьбой спасти его от женитьбы по расчету и оставил контакты для связи. Рекламные щиты с изображением лежащего Малика будут висеть до 14 января.

Мужчина заручился поддержкой друзей, которые помогают ему сортировать и фильтровать многочисленные отклики — Малик получил более 100 приглашений на свидания от женщин.

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«Я творческий человек, и мне нравится делать самые случайные и абсурдные вещи. Если, конечно, они халяльные», — отметил холостяк. Он объяснил, что цель его поступка — поиск настоящей любви. По словам Малика, он открыт к общению с представительницами любой национальности и вероисповедания, но при этом считает, что его идеальным партнером стала бы 20-летняя мусульманка.

Потенциальных кандидаток на роль избранницы Малик предупреждает, что он — единственный ребенок в семье и поэтому активно помогает родителям и участвует в их жизни.

Ранее сообщалось, что одинокий житель американского штата Техас разместил на оживленном шоссе рекламный билборд со своей фотографией в надежде познакомиться с подходящей женщиной. Он оплатил объявление на огромном билборде, размещенном на обочине оживленной дороги, чтобы все, кто по ней проезжает, знали, что он ищет хорошую женщину.

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Евгения Черкасова
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