Суд в Москве отменил взыскание 499 миллионов рублей с «Вандеркинда»

Арбитражный суд Москвы отменил решение, по которому взыскал с подконтрольной бизнесмену Александру Мамуту компании «Вандеркинд» и управляющей российскими магазинами международной сети магазинов игрушек Hamleys порядка 499 миллионов рублей в пользу банка «Траст». Дело приостановлено до вступления судебного акта в законную силу, следует из картотеки суда.

Ранее суд удовлетворил иск «Вандеркинда» к «Трасту» об изменении условий кредитного договора, в связи с этим «Вандеркинд» подал заявление о пересмотре решения по иску на 499 миллионов рублей.

В заявлении от февраля 2021 года «Траст» потребовал взыскать с «Вандеркинда» просроченную задолженность. Изначально договор заключили банк «Открытие» и АО «Хэмлис Лубянка» (старое название «Вандеркинда»), в 2018 году права кредитора перешли к «Трасту».

В том же месяце «Вандеркинд» подал в суд иск о принудительной реструктуризации задолженности перед «Трастом». Компания требовала перенести обязательный платеж на два года, до 31 декабря 2022-го, отменить действующую процентную ставку и пени на период пандемии, а также перенести все процентные платежи на дату погашения задолженности.

Деньги выделялись на открытие новых магазинов сети и оплату по договорам поставки товаров, заключаемым с внешними контрагентами и компаниями группы Ideas4Retail, в которую входит и «Вандеркинд».

Из-за ограничительных мер магазины Hamleys в России были закрыты с конца марта по июнь 2020 года, а затем начали действовать санитарно-эпидемиологические требования. Это привело к снижению трафика посетителей более чем на 50 процентов к уровню 2019 года и падению выручки, в итоге «Вандеркинд» не смог погасить плановые 500 миллионов рублей до конца 2020 года, говорится в судебных материалах.