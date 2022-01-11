Аэропорт Нур-Султана возобновил международное авиасообщение

Столичный аэропорт Казахстана в Нур-Султане возобновил международное авиасообщение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«Одиннадцатого января года из/в город Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов в/из городов Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталия, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются», говорится в сообщении.

В частности, из Актау, Шымкента, Туркестана ожидается выполнение 8 международных рейсов в Гоа, Стамбул, Махачкалу, Грозный. Из Алма-Аты и Актобе отменены 20 рейсов в Стамбул, Дубай, Мале, Ташкент, Москву, Самарканд, Коломбо, Шарджу, Баку, Нукус.

По данным пресс-службы, всего по стране будут выполнены 35, отменены 20 полетов. Уточняется, что международное авиасообщение восстановлено полностью, кроме рейсов авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines.

Ранее сообщалось, что в возобновившем работу аэропорту казахстанского Нур-Султана усилена охрана. На въезде установлен военный блокпост, однако въезжающие автомобили не досматривают. При входе в аэропорт людей просят предъявить билеты или служебные удостоверения.