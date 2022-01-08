В аэропорту Нур-Султана усилили охрану

В возобновившем работу аэропорту казахстанского Нур-Султана усилена охрана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На въезде на территорию воздушной гавани установлен военный блокпост, однако въезжающие автомобили не досматривают. При входе в аэропорт людей просят предъявить билеты или служебные удостоверения, дающие основания на вход. Провожающих не пропускают, однако сотрудники службы безопасности не проявляют внешней строгости.

В субботу, 8 января, в столице Казахстана восстановили доступ к проводному интернету, который отсутствовал в городе с пятницы, однако подключение к мобильному интернету все еще невозможно. Между тем в центре Алма-Аты утром возобновилась стрельба, в городе продолжается антитеррористическая операция.

