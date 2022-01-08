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В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

ТАСС: в Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету, мобильного все еще нет

Фото: РИА Новости

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с пятницы, снова возобновлен в субботу, 8 января. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, подключение к мобильному интернету все еще невозможно.

О том, что в Казахстане перестал работать интернет, стало известно 5 января. В республике также были недоступны мессенджеры, в частности What's App и Telegram. 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации объявил о решении включить интернет в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы.

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Марина Совина
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