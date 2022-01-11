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В Москве нашли мертвым бывшего вице-президента «КамАЗа»

KP.RU: в Москве найден мертвым бывший вице-президент «КамАза» Юрий Борисов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшего вице-президента одного из крупнейших производителей автотехники в России «КамАЗ» Юрия Борисова нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, родственники Борисова видели его последний раз живым во время празднования Нового года. После застолья мужчина отправился домой на такси. Спустя несколько дней сын бывшего вице-президента «КамАЗа» решил поздравить его с Рождеством, но не смог дозвониться и поехал к нему домой. Зайдя в квартиру, он увидел тело отца на полу в кухне.

«Был обнаружен труп 74-летнего гражданина с телесными повреждениями в виде ссадин, кровоподтеков и ушибленных ран головы. Давность наступления смерти около 12 часов», — рассказал источник KP.RU.

По факту обнаружения тела Борисова проводится проверка, полиция рассматривает все версии случившегося, в том числе нападение.

Ранее в январе сообщалось об убийстве в Дагестане одного из основателей строительной компании «Гранит» Мурада Ризаева. Злоумышленник три раза выстрелил в бизнесмена, когда тот выходил из дома. От полученных ранений Ризаев скончался на месте.

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Варвара Кошечкина
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