Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети

Жительница США решила сменить имидж во время церемонии бракосочетания и вызвала споры среди пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах невеста Алисса Уэлч (Alyssa Welch) показала процесс своего преображения. Подруга девушки Стефани Ли (Stephanie Lee) надела на нее защитную накидку и отрезала несколько сантиметров волос. Уэлч объяснила, что

стрижкой заменила традицию, согласно которой виновница торжества меняет пышное свадебное платье на более удобный наряд.

Ролик стал вирусным и набрал пять миллионов просмотров и 461,3 тысячи лайков. Пользователи сети неоднозначно отнеслись к поступку невесты. Некоторые раскритиковали юзершу в комментариях под публикацией. «Я не вижу в этом никакого смысла», «Твой муж даже не заметит разницы», «Что только люди не выдумают. Теперь весь пол в волосах», «Это поведение наивных детей», «И что это значит? Думаешь теперь у тебя настанет новая жизнь? Не свадьба, а цирк какой-то», — высказывались они.

Однако другие положительно оценили действия героини ролика: «Это очень трогательно и символично!», «Я расплакалась», «Я тоже делала так на своей свадьбе. Это помогает вступить в новую жизнь без груза прошлых лет», «Я поддерживаю тебя, очень хорошая традиция», «Я так за тебя рада, поздравляю! Ты выглядишь счастливой», — писали комментаторы.

В декабре невеста отняла приглашение на свадьбу у своей подруги из-за чересчур привлекательной внешности. Жительница Германии Алена (Alena) опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. По словам блогерши, приятельница решила не пускать ее на свою свадьбу.