Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети

Девушка отрезала несколько сантиметров волос во время церемонии бракосочетания

Кадр: teased.bysteph | TikTok

Жительница США решила сменить имидж во время церемонии бракосочетания и вызвала споры среди пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах невеста Алисса Уэлч (Alyssa Welch) показала процесс своего преображения. Подруга девушки Стефани Ли (Stephanie Lee) надела на нее защитную накидку и отрезала несколько сантиметров волос. Уэлч объяснила, что
стрижкой заменила традицию, согласно которой виновница торжества меняет пышное свадебное платье на более удобный наряд.

Материалы по теме:
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской» Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
20 марта
«У нас девушке в приданое покупают спальню» Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
«У нас девушке в приданое покупают спальню»Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
4 августа

Ролик стал вирусным и набрал пять миллионов просмотров и 461,3 тысячи лайков. Пользователи сети неоднозначно отнеслись к поступку невесты. Некоторые раскритиковали юзершу в комментариях под публикацией. «Я не вижу в этом никакого смысла», «Твой муж даже не заметит разницы», «Что только люди не выдумают. Теперь весь пол в волосах», «Это поведение наивных детей», «И что это значит? Думаешь теперь у тебя настанет новая жизнь? Не свадьба, а цирк какой-то», — высказывались они.

Однако другие положительно оценили действия героини ролика: «Это очень трогательно и символично!», «Я расплакалась», «Я тоже делала так на своей свадьбе. Это помогает вступить в новую жизнь без груза прошлых лет», «Я поддерживаю тебя, очень хорошая традиция», «Я так за тебя рада, поздравляю! Ты выглядишь счастливой», — писали комментаторы.

В декабре невеста отняла приглашение на свадьбу у своей подруги из-за чересчур привлекательной внешности. Жительница Германии Алена (Alena) опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. По словам блогерши, приятельница решила не пускать ее на свою свадьбу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса
На западе России приступили к учениям около 3000 военных
Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц
Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети
Названы лучшее и худшее гражданства для путешествий
В Совфеде ответили на заявления экс-главы МИД Польши о «насильнике»-России
Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты
Россиянин забил до смерти соседа кочергой и получил срок
Итальянская компания захотела купить российский госбанк
Умерла оперная и джазовая певица Мария Юинг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter