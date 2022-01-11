Зеленский призвал Запад к решительности и жесткости при разговоре с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо призвал страны Запада к решительности и жесткости при разговоре с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

«Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», — подчеркнул лидер Украины.

Кроме того, в ходе разговора Зеленский указал на неизменность евроатлантического курса страны и выразил убеждение, что Канада продолжит оказывать всемерную поддержку Украине на пути членства в НАТО. «Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом», — отметил он.

Также Зеленский вновь заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без нее. Отдельно указывалась важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных.

Президент Украины и премьер-министр Канады также согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв крушения украинского самолета, который два года назад был сбит над Тегераном.

Ранее сообщалось, что президент Украины обсудил Донбасс со своим коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом. Политики также затронули тему украинских реформ и вопросы организации конференции по их оценке, которая состоится в альпийском Лугано в июле 2022 года.