Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины для туристов из России

Кипр признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для привитых туристов из России. Сообщение об этом размещено на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию после двух доз препарата «Спутник V».

«Из российских вакцин Кипр признает "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь минздрав Кипра признал и "Спутник Лайт", самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации», — отмечается в сообщении.

8 января на Кипре обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, он является гибридом ранее выявленных штаммов дельта и омикрон. Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность заболевания, дали ему название дельтакрон.