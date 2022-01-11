Россиянин решил отпраздновать день рождения в самолете и едва не умер

Турист из России съел на борту воздушного судна обед со стеклом и едва не умер. Подробности случившегося публикует Mash в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в самолете, который следовал по маршруту Москва — Дубай в ночь с 19 на 20 сентября. Молодой человек решил отпраздновать день рождения в ОАЭ и доплатил 20 тысяч рублей, чтобы лететь авиакомпанией Emirates, а не лоукостером.

«Я 19-го в 23:50 вылетаю, а уже через десять минут на борту у меня юбилей, исполняется 30 лет, — отметил москвич. — Я сижу ем, и в какой-то момент я, оказывается, пережевал его [стекло — прим. «Ленты.ру»], и оно у меня во рту лопнуло».

Далее, по словам путешественника, у него опухла гортань и изо рта пошла кровь. По прилете в столицу ОАЭ молодого человека доставили в медпункт аэропорта. «Я минут 40 просидел, мне ничего так и не сделали, они просто боялись меня трогать, даже воды не давали мне пить. Потом сказали, что сами не разберутся и надо везти в клинику», — заявил турист.

Как рассказал юрист потерпевшего, далее была вызвана скорая помощь, врачи зафиксировали факт причинения вреда здоровью. Молодого человека госпитализировали и прооперировали.

«От них [Emirates — прим. «Ленты.ру»] не последовало ни извинений, ни компенсации морального вреда, затрат и расходов на лечение, за испорченный отдых, — высказался специалист. — Авиакомпания отказывается выходить на диалог по урегулированию этого конфликта».

Ранее в августе 2021 года сообщалось, что в самолете, следовавшем в Москву из киргизского города Тамчы, умер пассажир после эпилептического припадка. Пролетая над Нижним Новгородом, командир воздушного судна подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку из-за мужчины, у которого резко ухудшилось самочувствие.