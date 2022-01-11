Стало известно о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса

Специалисты американской неправительственной организации EcoHealth Alliance занимались исследованиями коронавирусов в нескольких лабораториях на территории США, а также в китайском Ухане перед тем, как там произошла первая вспышка инфекции. Об этом стало известно организации Project Veritas (Проект «Истина»), передает портал OpIndia.

Группе расследователей удалось установить, что еще в марте 2018 года EcoHealth Alliance обратилась к Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) с просьбой профинансировать научные исследования коронавирусов, переносимых летучими мышами. Ведомство отклонило данный запрос, посчитав, что подобная работа может быть слишком опасной и нарушит введенный ранее запрет на проведение исследований, направленных на усиление способностей различных вирусов.

Несмотря на это, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), возглавляемый доктором Энтони Фаучи, позже одобрил данный проект, и ученые приступили к исследованиям, в том числе в Уханьском институте вирусологии в Китае. Таким образом, считает Project Veritas, американские специалисты могут быть причастны к созданию нового вируса и началу пандемии.

Так, организация ссылается на письмо некоего майора Джозефа Мерфи, работающего в DARPA, которое оказалось в распоряжении расследователей. В нем эксперт утверждает, что SARS-CoV-2 изначально представлял собой созданную США рекомбинантную вакцину для летучих мышей или ее вирус-предшественник. Он также отмечает, что все детали программы по работе над вирусом были скрыты после того, как инфекция начала распространяться по миру.

При этом Фаучи ранее под присягой заявлял Конгрессу США, что его ведомство никогда подобными исследованиями не занималось. В то же время возглавляющий EcoHealth Alliance Питер Дашак стал одним из первых ученых, который отверг теорию о том, что к пандемии коронавируса привела утечка из уханьской лаборатории. Кроме того, он входил в состав группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая была направлена в Китай для установления происхождения коронавируса.

В сентябре прошлого года журнал Intercept со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении материалы сообщил, что США активно спонсировали изучение коронавирусов на территории Китая. Уточнялось, что всего на эти цели в 2014-2019 годах было выделено более 3 миллионов долларов.

До этого, в августе, американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2: они пришли к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом сказать, как именно появилась данная инфекция, они затруднились. До этого в Вашингтоне неоднократно заявляли, что причиной первой вспышки коронавируса могла стать утечка из лаборатории в Ухане по вине китайских специалистов. В то же время в Китае призывали ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии.