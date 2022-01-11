Описаны последствия для Украины при успехе переговоров России и США

Если в переговорах по гарантиям безопасности США встанут на сторону России и примут требования, Украине придется проводить более гибкую политику, считает политолог Павел Салин. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что к реальным действиям это не приведет, речь идет исключительно о вербальной гибкости и пустых обещаниях.

Салин объяснил, что Вашингтон уже и так пытается оказывать давление на Киев, убеждая его пойти навстречу Москве. Тем не менее, влияние, которое Штаты имеют на Украину, переоценено, убежден политолог.

Вербальная гибкость

«Если вдруг Штаты встанут на сторону России, Украине придется проводить более гибкую политику. Но одна из ошибок Москвы состоит в том, что она переоценивает влияние Вашингтона на Киев. Да, украинские власти, действительно, не говорят "нет" своим американским коллегам, когда от них поступают просьбы в отношении России. Но Зеленский прекрасно понимает, что, если он станет выполнять все требования, то столкнется с большим кризисом внутри страны. Потому власти Украины, вероятно, начнут просто больше обещать, но не делать», — предположил политолог.

Москва, пояснил Салин, справедливо считает, что международное давление осуществляется руками Вашингтона, потому ждать негативной реакции на бездействия Украины не стоит и от других западных политиков. В случае «гибкой вербальной политики» надавить на Киев сможет только Москва. Но неизвестно, пойдет ли она на это, и как украинские власти отреагируют на такой шаг.

Кроме того, Салин подчеркнул, что вероятность достижения соглашений между Россией и Западом крайне низкая.

«И дело даже не в требованиях, которые выдвигает Москва, а в картине мира Запада и России, которые глобально не совпадают. Речь идет и о системе координат в отношении конкретных договоренностей, и о системе в отношении тайминга. Например, позиция Москвы состоит в том, что значимые подвижки должна произойти до концы января, у Вашингтона более долгий горизонт. Москва хочет решить все вопросы и сразу, Запад предлагает двигаться постепенно, от тех моментов, вероятность договорить по которым больше, к тем, по которым вероятность эта меньше. Так что стороны просто не совпадают», — сказал Салин.

Политолог заключил, что в случае отсутствия соглашения в рамках переговоров, у Москвы есть планы по усилению давления во внешнем направлении. Вопрос остается только в том, будет ли он в итоге реализован.

Ранее в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходила в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.